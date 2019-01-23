"الأرصاد": رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على نجران والرياض والقصيم

سماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية على مرتفعات جازان وعسير والباحة والطائف

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، نشاطاً للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق (نجران، الرياض، القصيم)، وسماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة، الطائف).

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزأين الأوسط والشمالي، وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 16 - 36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شرقية بسرعة 12 - 34 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.