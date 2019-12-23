5 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": سُحب ممطرة وضباب وتدنٍّ في الرؤية

تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى ظُهر الاثنين

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة بمناطق عسير ومكة المكرمة والباحة وجازان والشرقية.

وفي التفاصيل، أوضحت الأرصاد أن منطقة عسير تشهد حالة من الضباب، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والحرجة والمجاردة والنماص وبارق وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع وسراة عبيد وطريب وظهران الجنوب ومحايل، وتبدأ الساعة الثانية من فجر الاثنين، وتستمر حتى الساعة التاسعة من صباح الاثنين.

وأصدرت الهيئة تنبيها آخر لمنطقة عسير بأنها تشهد سُحبًا رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل البرك. وتبدأ الحالة الساعة الثالثة من فجر الاثنين، وتستمر حتى الساعة الثانية عشرة من ظُهر الاثنين.

وتشهد منطقة الباحة أيضًا حالة من الضباب، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الباحة والحجرة والعقيق والقرى والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وفرعة غامد الزناد وقلوة، وتبدأ الساعة الثانية من فجر الاثنين وتستمر حتى الساعة التاسعة من صباح الاثنين.

ونبهت الهيئة منطقة مكة المكرمة بحالة من الضباب، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أضم والطائف والعرضيات وميسان، وتبدأ الساعة الثانية من فجر الاثنين، وتستمر حتى الساعة التاسعة من صباح الاثنين.

وأصدرت الهيئة تنبيهًا آخر لمنطقة مكة المكرمة بأنها تشهد سُحبًا رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الطائف والعاصمة المقدسة والقنفذة والليث وبحرة وجدة ورابغ، وتبدأ الساعة الـ23،30 من مساء الأحد، وتستمر حتى الساعة التاسعة من صباح الاثنين.

وتشهد المنطقة الشرقية حالة مماثلة من الضباب، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأحساء والجبيل والخبر والدمام ورأس تنورة، وتبدأ الساعة الثانية من فجر الاثنين، وتستمر حتى الساعة التاسعة من صباح الاثنين.

وذكرت الأرصاد في تنبيه لمنطقة جازان أنها تشهد سُحبًا رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الدرب وبيش وجازان وفرسان. وتبدأ الحالة الساعة الثالثة من فجر الاثنين، وتستمر حتى الساعة الثانية عشرة من ظُهر الاثنين.

ونبهت منطقة جازان أيضًا بأنها تشهد حالة من الضباب، يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبو عريش وأحد المسارحة والحرث والدائر والريث والطوال والعارضة وصامطة وصبيا وضمد وفيفا وهروب، وتبدأ الساعة الثانية من فجر الاثنين، وتستمر حتى الساعة التاسعة من صباح الاثنين.



