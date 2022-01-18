الأخضر يدشن مواجهاته الآسيوية بالفوز على الهند .. ويتصدر مجموعته

"فهد بن جلوي" يفتتح البطولة الآسيوية العشرين لكرة اليد

افتتح الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، اليوم الثلاثاء، منافسات البطولة الآسيوية العشرين للمنتخبات لكرة اليد للرجال وبحضور بدر ذياب نائب رئيس الاتحاد الدولي عن قارة آسيا، وفاضل آل نمر رئيس مجلس الاتحاد السعودي لكرة اليد وعدد من الشخصيات الرياضية، حيث تضمن عدداً من الفقرات الاستعراضية وعروض الليزر.

الأخضر يعبر محطة الهند

دشن الأخضر السعودي منافسات البطولة بفوزه على منتخب الهند (54-30) ليتصدر المجموعة الثانية بفارق الأهداف عن إيران الذي تغلب على منتخب آستراليا (32-10) في المجموعة ذاتها.

مباريات اليوم الأول

حقق منتخب الكويت الفوز في بداية مشواره في البطولة على منتخب الأردن بنتيجة (42-31) ضمن منافسات المجموعة الأولى في اللقاء الذي جمعهما على صالة وزارة الرياضة بالدمام، فيما حقق منتخب كوريا الجنوبية فوزه الأول على منتخب سنغافورة بنتيجة (40-9) ضمن منافسات المجموعة ذاتها.

وحقق منتخب العراق فوزاً ثميناً على منافسه الإمارات بنتيجة (32-31) ضمن منافسات المجموعة الثالثة في اللقاء الذي جمعهما على صالة وزارة الرياضة بالدمام، فيما حقق منتخب قطر فوزاً كبيراً على منتخب عمان بنتيجة (31-14).

وضمن المجموعة الرابعة حقق منتخب البحرين فوزاً كبيراً على منتخب فيتنام بنتيجة (46-14) في اللقاء الذي أقيم على صالة مدينة الأمير نايف بالقطيف، فيما تغلب منتخب أوزبكستان على منافسه هونغ كونغ بنتيجة (28-24).

مباريات الأربعاء

تتواصل لقاءات البطولة ظهر غدٍ الأربعاء في اليوم الثاني ضمن الدور التمهيدي بإقامة ثماني مواجهات، حيث يلتقي المنتخب السعودي بمنتخب أستراليا في الساعة السادسة مساء في الدمام، فيما يواجه منتخب إيران منتخب الهند عند الساعة الرابعة عصراً على صالة مدينة الأمير نايف الرياضية بالقطيف.

وضمن منافسات المجموعة الأولى يلتقي منتخب كوريا في الساعة السادسة مساء أمام منافسه الأردن في اللقاء الذي سيقام في الدمام، وفي اللقاء الأخر الذي سيقام في القطيف ضمن المجموعة ذاتها يلتقي منتخب الكويت بمنافسه سنغافورة عند الساعة الـ12 ظهراً.

أما المجموعة الثالثة ستشهد عند الساعة الثانية ظهراً مواجهة كبيرة بين المتصدرين منتخبي قطر والعراق على صالة الدمام، فيما يواجه منتخب الإمارات منافسه عمان في صالة القطيف في نفس التوقيت.

وفي المجموعة الرابعة يلتقي المتصدر منتخب البحرين بوصيفه منتخب أوزبكستان على صالة الدمام عند الساعة الرابعة عصراً، فيما يلتقي منتخب فيتنام وهونغ كونغ على صالة القطيف في تمام الساعة الـ12 ظهراً.