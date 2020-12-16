تعرَّض للقتل والتسميم.. "تنمية الحياة الفطرية" يدعو إلى حماية النمر العربي من الانقراض

أعداده تتناقص بشكل حاد نتيجة قلة فرائسه وانحسار مواطنه والأمر يستلزم جهوداً كبيرة

دعا المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، إلى بذل جهود كبيرة من أجل توفير الحماية لحيوان النمر العربي من الانقراض.

وقال المركز: يمتاز النمر العربي بأنه أصغر أنواع النمور حجماً، وعلى جسمه بقع تأخذ شكل الوردة، ويستوطن في الغالب المناطق الجبلية الوعرة.

وأضاف: تناقصت أعداده بشكلٍ حاد نتيجة قتله وتسميمه وانحسار مواطنه وقلة فرائسه، مما يستلزم بذل جهود كبيرة لحمايته من الانقراض.