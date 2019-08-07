"خير مكة" يدعو للمساهمة لخدمة 4 آلاف معاق من الأطفال

يستهدف تأمين استدامة منظومة برامج الرعاية والتأهيل المجانية

في أطهر بقاع الأرض، وعلى بُعد مسافة قليلة من الحرم المكي الشريف، تقيم جمعية الأطفال المعوقين مشروعها الضخم "خير مكة" الوقفي والخيري، الذي يستهدف تأمين استدامة منظومة برامج الرعاية والتأهيل المجانية التي تقدمها مراكز خيرية تابعة للجمعية منتشرة في العديد من مناطق ومدن السعودية، وتحتضن نحو أربعة آلاف طفل وطفلة سنويًّا.

وتتيح الجمعية المساهمة في الوقف لضمان استدامة تُعتبر موردًا مهمًّا للمعاقين في رعايتهم وعلاجهم وتعليمهم وتأهيلهم.

المشروع انطلق بمباركة ورعاية ودعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز - حفظه الله-، ويقع بحي النسيم بمكة متضمنًا خمس مراحل، الأولى منه سيتم افتتاحها العام القادم، وتضم برجين تجاريين بمواصفات 4 نجوم، بارتفاع 17 طابقًا، إلى جانب طابقين ميزانين، ويقامان على مساحة مشتركة، قدرها 5700 م2، وتصل تكلفتهما نحو 180 مليون ريال.

ويتيح مشروع "خير مكة" الإسهام بصدقة جارية، تُخصَّص لتأهيل الآلاف من الأطفال المعوقين من خلال إرسال رسالة برقم 5 إلى 5050، أو التبرع عبر مصرف الراجحي SA2880000203608010033632