البرلمان العربي يدين الاعتداء الحوثي الإرهابي على ميناء الصليف

أكد أنه عمل إرهابي يهدد الملاحة بمضيق باب المندب والبحر الأحمر

دان البرلمان العربي محاولة ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران اعتداءها على ميناء الصليف المُطل على البحر الأحمر باستخدام زورقين مفخخين، والذي تصدت له قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن بنجاح.

وقال في بيانٍ له الليلة إن هذا الاعتداء يُعد عملاً إرهابيًا يهدد الملاحة البحرية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر؛ الأمر الذي يستوجب موقف دولي حازم للتصدي لتلك الأعمال الإرهابية ومحاسبة المخططين والداعمين والممولين الذين يقفون خلفها.

وعبّر البرلمان العربي عن تضامنه مع المملكة ودعمه لها في تصديها بحزم لكل ما من شأنه تهديد أمنها واستقرارها والمساس بمصالحها.