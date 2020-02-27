"مدني مكة" يعقد اجتماعًا مع إدارة مشروعات وزارة المالية بالحرم المكي الشريف

ناقشا خطط السلامة والتعامل مع حالات الطوارئ ومعالجة الملاحظات التشغيلية

عقدت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة اجتماعًا مع مكتب إدارة مشروعات وزارة المالية بالحرم المكي الشريف، برئاسة مدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء علي بن خضران المنتشري، وذلك بمقر الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة.

وذكر المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، أنه تم مناقشة خطط السلامة والتعامل مع حالات الطوارئ ومعالجة بعض الملاحظات التشغيلية التي تم رصدها من قِبل المختصين ميدانيًا، وذلك لضمان توفير أقصى درجات السلامة للزوار والمعتمرين بالحرم المكي الشريف.

وقد تم الخروج بعددٍ من التوصيات التي سوف يتم العمل على تنفيذها قبل دخول شهر رمضان المبارك بمشيئة الله.