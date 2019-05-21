فرنسا: أوروبا لن تخضع لتهديدات إيران ونواجه ضغطاً هائلاً من أمريكا

وزير ماليتها: ما تفعله طهران بشأن "النووي" لا يفيد تأسيس آلية التجارة

قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير، اليوم الثلاثاء، إن أوروبا لن تخضع لتحذيرات إيران وتهديداتها بالانسحاب من الاتفاق النووي.

وأضاف للصحافيين: "لا أعتقد أن أوروبا ستنجر إلى فكرة التحذيرات هذه".

وتابع وفق ما نقلته "رويترز" أن الأوروبيين يواجهون ضغوطاً هائلة من الولايات المتحدة فيما يتعلق بالتجارة مع إيران، وأن التهديدات الإيرانية بالانسحاب من الاتفاق النووي مع القوى العالمية لا تفيد تأسيس آلية التجارة وما يتعلق بهذا الأمر.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الدولي المبرم في 2015 ويهدف إلى الحد من البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع عقوبات عن طهران، وأعادت واشنطن فرض العقوبات الاقتصادية على إيران في نوفمبر الماضي، ما أدى إلى توتر العلاقات مع طهران.

وفي أعقاب الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي، أطلقت المفوضية الأوروبية آلية لحماية شراكتها من تأثير العقوبات الأمريكية على الشركات الأمريكية التي تريد الاستثمار في إيران.