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السديري: في يوم الوطن نستذكر نعمة الأمن ونستحضر المستقبل في رؤية ٢٠٣٠

برعاية المحافظ.. "تعليم الغاط" يحتفل باليوم الوطني.."حفل وكلمات وأوبريت وقصائد"

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أقامت إدارة التعليم بمحافظة الغاط احتفالاً باليوم الوطني ٩١، برعاية محافظ الغاط منصور بن سعد السديري، وحضور وكيل المحافظة فهد بن عبدالمحسن السديري ومدير التعليم سليمان بن عبدالله الخمشي ومنسوبي التعليم.



وتفصيلاً، بدأ الحفل بالسلام الملكي، ثم كلمة لمحافظ الغاط منصور بن سعد السديري قال فيها : إننا نحتفل بذكرى عزيزة علينا جميعًا، تحمل بين طياتها الماضي العريق الذي بدأه المؤسس الملك عبدالعزيز - طيب الله ثراه - وامتد بالملوك من بعده".



وأضاف " في يوم الوطن نتذكر نعمة الأمن والأمان الذي تنعم به المملكة في ظل القيادة الرشيدة، كما نستحضر المستقبل المشرق من خلال رؤية الوطن الطموحة ٢٠٣٠.



وتابع السديري: "يجب على الجميع الترابط والتلاحم تحت القيادة الرشيدة، والدعاء بأن يديم على هذه البلاد الأمن والأمان، وأن يحفظها من كل سوء".



وثمّن محافظ الغاط فعاليات تعليم الغاط في احتفال اليوم الوطني، مشيدًا بجهود منسوبي التعليم من موظفين وموظفات ومعلمين ومعلمات وطلاب وطالبات، وتميز الجميع في المناسبات الوطنية.



بعد ذلك ألقى مدير متوسطة الغاط كلمة رحب فيها بالحضور، وأشاد بالنشء المخلص والجيل المتسلح بالمعرفة، والمتوشح براية التوحيد الخالدة، ليبني حاضرة الزاهر ويتطلع لإشراقة مستقبله.



وألقيت عدة قصائد وطنية تعبّر عن حب الوطن ومكانة اليوم الوطني في قلوب الجميع، بعدها استمع الجميع لأوبريت من تقديم طلاب مدارس التعليم بمحافظة الغاط .



وفي ختام الاحتفال قدم مدير التعليم الشكر والعرفان للمحافظ ووكيل المحافظ لمشاركتهم أبنائهم الطلاب فرحتهم باحتفالهم باليوم الوطني ودعمهم المستمر والمتواصل في برامج التعليم كافة.