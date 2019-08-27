مواطن يتهم فتاتين بسرقة سيارته بعد توصيلهما.. و"الشرطة" تتحرى

طلبا منه شراء غرض لهما من المحل وبعد عودته تفاجأ باختفائها

تبحث الجهات الأمنية في جازان عن مركبة مواطن بعد أن تقدم ببلاغ اتهم فيه فتاتين بسرقتها مساء يوم أمس أثناء توصيلهما.

وتشير التفاصيل إلى أن المواطن يعمل في إحدى شركات التوصيل، وتم إركاب الفتاتين، حيث طلبتا منه النزول في أحد المحال؛ لشراء غرض لهما، غير أنه تفاجأ بعد عودته بعدم وجود السيارة.

وتقدم المواطن ببلاغ لشرطة أبوعريش، فيما لا يزال البحث جارياً عن المركبة، وجرى التعميم على أوصافها.

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27 أغسطس 2019 - 26 ذو الحجة 1440 07:38 PM

طلبا منه شراء غرض لهما من المحل وبعد عودته تفاجأ باختفائها

مواطن يتهم فتاتين بسرقة سيارته بعد توصيلهما.. و"الشرطة" تتحرى

قاسم الخبراني

جازان

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تبحث الجهات الأمنية في جازان عن مركبة مواطن بعد أن تقدم ببلاغ اتهم فيه فتاتين بسرقتها مساء يوم أمس أثناء توصيلهما.

وتشير التفاصيل إلى أن المواطن يعمل في إحدى شركات التوصيل، وتم إركاب الفتاتين، حيث طلبتا منه النزول في أحد المحال؛ لشراء غرض لهما، غير أنه تفاجأ بعد عودته بعدم وجود السيارة.

وتقدم المواطن ببلاغ لشرطة أبوعريش، فيما لا يزال البحث جارياً عن المركبة، وجرى التعميم على أوصافها.

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