"أمانة العاصمة المقدسة" تدعو الراغبين لممارسة بيع الخضار للتواصل معها

بعد تخصيص موقع مؤقت للبيع بمواقف حجز السيارات بطريق المدينة المنورة

دعت أمانة العاصمة المقدسة الراغبين في تخصيص مواقع لهم لبيع الخضار في مواقف حجز السيارات، إلى التواصل معها.

وقالت الأمانة، عبر حسابها: "بعد تخصيص موقع مؤقت لبيع الخضار والفواكه بمواقف حجز السيارات بطريق المدينة المنورة، ‏تدعو بلدية العمرة الفرعية، جميع المواطنين الذين سبق أن تقدموا بطلب تخصيص مواقع. ‏وذلك لسرعة مزاولة النشاط، ‏ومن يرغب في تخصيص موقع: ‏التواصل عبر واتساب 0553863200".

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