بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض .. معهد إعداد القادة يطلق " فرصتك أقرب"

تحت رعاية "وزير الرياضة" خلال الفترة 25 - 27 يناير الحالي

أطلق معهد إعداد القادة حملة «فرصتك أقرب» ضمن إطار "يوم المهنة الرياضي"، الذي يقام تحت رعاية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، خلال الفترة 25 - 27 يناير الحالي، في الصالات الخضراء بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض.



وتهدف حملة «فرصتك أقرب» إلى وصول مبادرة «يوم المهنة الرياضي» إلى أكبر قدر ممكن من أصحاب الكفاءات والخبرات الباحثين عن عمل، وتوفير قنوات اتصال تربطهم بالجهات والمؤسسات، للإسهام في دخولهم سوق العمل في القطاع الرياضي، الذي تفاعلت جهاته بشكل كبير بطرح عدد كبير من الوظائف.



وشهدت المبادرة المقامة ضمن أهداف «برنامج جودة الحياة»، أحد برامج رؤية المملكة 2030، تقدم أكثر من 80 جهة رياضية حكومية وشبه حكومية وخاصة للمشاركة، وتجاوزت الوظائف المطروحة من قبلها حاجز 1250 وظيفةً متنوعةً.



وجاءت الوظائف المطروحة في المجالات الإدارية والرياضية والطبية والتقنية، وشملت: الإدارة، التسويق، المبيعات، كتابة المحتوى، التصميم، إدارة الفروع، إدارة المشاريع، إدارة المناطق، المالية، الاستثمار، الإعلام، التدريب، فنية، إدارة أندية، مساعدي مديري أندية، أخصائي مساج، أخصائي إنقاذ وسلامة، برمجة، تشغيل، إضافة إلى عدد من الوظائف الأخرى.



ويقام «يوم المهنة الرياضي» الذي يأتي ضمن مبادرات شبكة الرياضيين السعوديين، على مدار 3 أيام بدءاً من الثلاثاء 25 يناير الحالي، ويتضمن 3 مسارات يومياً هي: معرض التوظيف، وورش العمل، والتواصل المهني.