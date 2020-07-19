أبها.. عملية نوعية تنقذ عين طفل تعرض لجروح قطعية وتهتك بالقناة الدمعية

استغرقت ساعة كاملة وأسهم التدخل الطبي السريع في عدم حدوث مضاعفات

نجح فريق طبي مختص في قسم طب وجراحة العيون بمستشفى أبها للولادة والأطفال في إجراء عملية طبية دقيقة؛ لإنقاذ "عين" طفل يبلغ من العمر ٥ سنوات، وذلك بعد تعرضه لجروح قطعية عميقة أدت إلى قطع وتهتك في القناة الدمعية والجفن السفلي من العين اليسرى.

وتفصيلاً، أجرى الفريق الطبي المختص العملية بواسطة تقنية (mini monoka)، والتي تعمل على إعادة الجفن ومجرى الدمع لوضعه الطبيعي، وذلك بقيادة استشاري طب وجراحة العيون الدكتور محمد البارقي، وقد تكللت العملية بالنجاح -ولله الحمد- واستغرقت مدة العملية ساعة كاملة، كما أسهم التدخل الطبي السريع في عدم حدوث مضاعفات للحالة.

بدوره ثمن مدير مستشفى أبها للولادة والأطفال الدكتور وليد السنافي، الدعم الكبير والمتواصل من مدير عام الشؤون الصحية بمنطقتي عسير ونجران خالد بن عايض عسيري، ومتابعة المساعد للخدمات العلاجية الدكتور عبدالله قداح، حيث أصبحت هذه العلميات تجرى في المنطقة بدلاً من الحاجة لتحويلها إلى مراكز متخصصة.