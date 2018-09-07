الحسيني يوجه رسالة لإيران: "طبّاخ السم آكله يا أتباع الولي الفقيه"

تعليقاً على حرق قنصلية نظام الملالي في البصرة

علق أمين عام المجلس الإسلامي العربي في لبنان الدكتور محمد علي الحسيني حول أحداث حرق القنصلية الإيرانية في البصرة، مؤكداً بأن إيران هي معلمة الهمجية والوحشية.

وقال الحسيني في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر: الحمدلله والشكر انقلب السحر على الساحر وصارت طهران تعتبر أن حرق قنصليتها في البصرة عمل همجي وحشي وبعيد عن الأخلاق.

وأضاف الحسيني: هذا يعني أن إيران هي معلمة الهمجية والوحشية عندما أحرقت السفارة السعودية في طهران والقنصلية السعودية في مشهد.. طباخ السم آكله يا أتباع الولي الفقيه.