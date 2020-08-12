ثلاثة أهداف تتنافس على الأجمل في الجولة 24 من دوري المحترفين .. تعرف عليها

اختارت اللجنة الفنية في رابطة الدوري السعودي للمحترفين أجمل ثلاثة أهداف سجلت في المرحلة 24 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ووقع اختيار اللجنة على أهداف عبدالمجيد الصليهم متوسط ميدان فريق الشباب، والنيجيري أحمد موسى مهاجم فريق النصر ، وهدف عمر السومة هداف الأهلي.

وسجل عبدالمجيد الصليهم هدف فريقه الوحيد في مباراة التعاون من تصويبة لولبية جميلة استقرت في أقصى الزاوية اليمنى لمرمى كاسيو أنجوس، وجاء اختيار الهدف الثاني لفريق النصر بمرمى ضيفه أبها والمسجل باسم أحمد موسى بعد أن تلقى كرة طولية جميلة من البديل خالد الغنام وضعته منفردًا في مواجهة المرمى قبل أن يراوغ الحارس ويودع الكرة في الشباك.

فيما وقع اختيار اللجنة على الهدف الثاني للمحترف السوري عمر السومة مهاجم الأهلي والذي بموجبه أصبح الهداف التاريخي لديربي جدة الكبير في الدوري السعودي للمحترفين برصيد 11 هدفًا، حيث سجله إثر تلقيه كرة عرضية من المخضرم حسين عبدالغني هيأها لنفسه وسددها أرضية بعيدًا عن يدي الحارس غروهي.



