الحصاد العالمي للقاح.. كم من الوقت تحتاجه فرنسا وإيطاليا لتطعيم سكانهما؟

كورونا اليوم.. 117 مليون مصاب و66 مليون متعافٍ و2.6 مليون وفاة

كشفت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبيرغ" للأنباء وجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عن توزيع نحو 312 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا حول العالم.

وأوضحت البيانات أنه تم توزيع 5.55 ملايين جرعة من لقاح ضد فيروس كورونا في إيطاليا، حتى الآن، وأن معدل التطعيم في إيطاليا بلغ 170871 جرعة يومياً، ووفقاً لهذا المعدل، من المتوقع أن تستغرق إيطاليا 1.4 عام لتطعيم 75% من سكانها باللقاح من جرعتين، فيما بلغ إجمالي الإصابات بالفيروس في إيطاليا 3.08 ملايين، والوفيات 100103.

إلى ذلك، وزعت فرنسا 5.81 ملايين جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، حتى اليوم؛ حيث معدل التطعيم في البلاد بلغ 178113 جرعة يومياً، ما يعني أنها ستستغرق عاماً ونصفاً لتطعيم 75% من السكان بلقاح من جرعتين.



وفي سياق متصل، وصل إجمالي الإصابات بالفيروس في فرنسا إلى 3.97 ملايين، والوفيات إلى 89090.

وأظهرت أحدث البيانات على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 117.148 مليون، في حين تجاوز عدد المتعافين 66.3 مليوناً، أما الوفيات فبلغت 2.600 مليون.