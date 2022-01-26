"إيجار" يوثق 1.3 مليون عقد في شبكته خلال 2021

محققًا زيادة قياسية بنسبة 26% في العقود السكنية والتجارية

سجّل برنامج "إيجار" 1.3 مليون عقد إيجاري في شبكته الإلكترونية خلال العام الماضي 2021، محققًا زيادة قياسية بنسبة 26% في العقود السكنية والتجارية المُسجلة خلال العام 2020.



وأوضح "إيجار" في بيان له أن إجمالي أعداد العقود السكنية المُوثقة خلال العام 2021 بلغ أكثر من مليون عقد سكني، فيما سجلت العقود التجارية نحو 261 ألف عقد تجاري ضمن الشبكة، وتجاوزت المعدلات اليومية للعقود الإيجارية الموثقة في شبكة إيجار 3500 عقد.



ونفّذ برنامج إيجار خلال العام الماضي 13 ورشة عمل لتوعية 28 ألف وسيط عقاري معتمد، وسجل عام 2021 انضمام حوالي 8 آلاف وسيط عقاري للشبكة؛ وذلك تعزيزًا لدور منشآت الوساطة العقارية النظامية في تحقيق أهداف برامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030- للارتقاء بقطاع الإيجار العقاري، إضافة إلى توعية المستفيدين من خدمات وشراكات إيجار التي بلغت 16 شراكة إستراتيجية؛ حيث كان آخرها الشراكة مع شركة المياه الوطنية لإتاحة نقل حساب المستخدم لعداد المياه باسم المستفيد الفعلي للوحدة العقارية الموثقة عقودهم في شبكة إيجار.



ويستهدف برنامج إيجار تحقيق تطلعات الأطراف الإيجارية والارتقاء بقطاع الإيجار العقاري، والإسهام في خلق بيئة إيجارية آمنة من خلال زيادة الثقة في تعاملاته المالية والتعاقدية، وتيسير إجراءاته وتنوع الخدمات الإلكترونية المتطورة.



وتتيح الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار جدولة الدفعات الإيجارية لـ"شهرية، وربعية، ونصفية وسنوية"، كما يمكن تعيينها تصاعديًا أو تنازليًا أو من خلال دفعات محددة أو مرنة مع تنوع قنوات الدفع، إضافة إلى استيعاب أنواع جديدة من العقارات والوحدات "أرض، وصرّاف، ومحطة كهرباء، وبرج اتصالات، وغرفة سائق، ومواقف سيارات" وغيرها.



وتقدّم شبكة إيجار المطورة العديد من المزايا الإلكترونية؛ أبرزها تيسير آلية تسجيل العقود الجديدة من خلال خطوات سهلة ومرنة، وتوثيق العقود إلكترونيًا من خلال شبكة إيجار مباشرة، وإضافة خاصية التجديد التلقائي للعقد التجاري، وشحن الرصيد عبر خدمة "مدى"، كما يمكن للمستفيدين سداد الدفعات جزئيًا وشحن الرصيد بشكل سهل وسريع، ويمكن التعرّف على أبرز الخدمات والتحديثات في الشبكة عبر الموقع الإلكتروني لبرنامج إيجار من خلال زيارة الرابط https://www.ejar.sa/.