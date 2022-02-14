الاتحاد العماني يعلن عن تعاقده مع الحكم الدولي السعودي "الطريفي"

أعلن الاتحاد العماني لكرة القدم، اليوم الاثنين، عن تعاقده مع الحكم الدولي السعودي علي الطريفي، ليكون الخبير التحكيمي في الاتحاد.

ويعد "الطريفي" من أبرز الخبرات التحكيمية في الشرق الأوسط، حيث شارك في إدارة 5 مواجهات في بطولة كأس العالم 2002، كان من ضمنها لقاء الافتتاح ومواجهة تحديد المركز الثالث.

وشغل "الطريفي" عدة مناصب مهمة إقليمية وقارية، حيث كان نائب رئيس لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي حتى ديسمبر 2012، وعضو اللجنة الاستراتيجية لتطوير الحكام بالاتحاد الآسيوي حتى أغسطس 2013، وعضو لجنة الحكام الآسيوية منذ إبريل 2014 وحتى 2019، ومدير دائرة الحكام بالاتحاد الإماراتي منذ مارس 2019 ولغاية أغسطس 2021، وغيرها من المناصب في الاتحادات الإقليمية والقارية.

وبيّن الاتحاد العماني أنه يسعى من خلال هذا التعاقد إلى الارتقاء بمستوى التحكيم في المسابقات المحلية، وتطوير الأداء لما يخدم الكرة العمانية، وتأهيل الحكم العماني.