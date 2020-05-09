"القحطاني" للمرتبة التاسعة في الشؤون الإسلامية بالرياض

يتلقى علي بن عبادي حسن القحطاني مساعد مدير عام الموارد البشرية بفرع وزارة الشؤون الإسلامية بالرياض، التهاني والتبريكات بمناسبة ترقيته للمرتبة التاسعة بفرع الوزارة بالرياض.

ويعد " القحطاني" من الكفاءات الوطنية المتميزة كما اشتهر بدماثة خلقة وتفانيه وإخلاصه بالعمل الإداري خدمة للدين والمليك والوطن، وقد تقلد العديد من المناصب القيادية بفرع الإسلامية بالرياض.

و"سبق" تتقدم بالتهنئة المقرونة بالدعاء الصادق "للقحطاني" بالتوفيق ومزيدًا من التقدم والنجاح.