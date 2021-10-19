استشاري: 60% من الأطفال لا يتناولون الحليب يوميًّا وهذا مؤشر خطير

حذر من السلوكيات الغذائية الخاطئة الممهدة للسمنة والسكري

كشف استشاري الأطفال الدكتور نصرالدين الشريف أن 60% من الأطفال لا يتناولون الحليب بشكل يومي، وهو ما قد يؤثر على نموهم وبناء أجسامهم بالشكل الصحيح، مشيراً إلى أنه للأسف يلاحظ تغير الكثير من النمط الغذائي عند الأطفال اليافعين والمراهقين بتناولهم وجبات غير صحية ومشروبات غازية؛ مما يحرمهم من العناصر الغذائية الضرورية كالفيتامينات والمعادن والألياف، ويرفع لديهم نسب التعرض للسكري النمط الثاني والبدانة المفرطة.

وقال الدكتور الشريف، تزامنًا مع اليوم العالمي لهشاشة العظام الذي يصادف غدًا الأربعاء 20 أكتوبر: إن على الأسر توجيه أبنائها بضرورة تناول كأس الحليب يوميًّا، باعتباره يشكل أهم المصادر الغذائية للجسم لاحتوائه على العديد من الفيتامينات والمعادن، كالكالسيوم، وفيتامين د، وفيتامين ب12، والبوتاسيوم، وفيتامين أ، والزنك، والمغنيسيوم، وفيتامين ب1، إضافة إلى أنه يعد مصدراً ممتازاً للبروتين، والمئات من الأحماض الدهنية المختلفة، بما في ذلك الأوميغا 3، وحمض اللينوليك المقترن، كما يعزز شرب الحليب صحة الأسنان والعظام؛ إذ إن الكالسيوم الموجود فيه يساعد على نمو أسنان صحية، وخصوصًا لدى الأطفال، وقلة التعرض لهشاشة العظام مستقبلاً.

وأكد "الشريف" أن هناك انعكاسات سلبية لعدم تناول الحليب؛ ومنها ضعف العظام وسهولة التعرض للأمراض المختلفة، ومنها هشاشة العظام وضعف البنية الجسدية، بجانب ضعف العظام منذ المراحل العمرية المبكرة.

وأوضح أن نسبة كبيرة جدًّا من الأطفال سواء الصغار أو المراهقين واليافعين أصبحوا الآن يكثرون من تناول المشروبات الغازية، حتى باتت وجباتهم الرئيسة لا تكتمل إلا مع هذه المشروبات الضارة؛ لكونها أيضًا من أهم العوامل المسببة لهشاشة العظام بجانب زيادة مخاطر الإصابة بداء السكري وارتفاع ضغط الدم، ويعود سبب حدوث الهشاشة نتيجة المشروبات الغازية إلى أن الفسفور والكربونات في المشروبات الغازية تعمل على منع امتصاص الكالسيوم وهو العنصر الرئيسي في بناء كتلة العظم، خاصة في الفترة الأولية من العمر؛ مما يجعل الفرد أكثر عرضة لهشاشة العظام عندما يتقدم في العمر.

ولفت إلى أن الدراسات أثبتت أيضًا أن هناك رابطًا بين شرب المشروبات الغازية والبدانة، فإضافة إلى خلوها من أي قيمة غذائية تحتوي المشروبات الغازية على كمية كبيرة جدًّا من السكر، وهو طريق ممهد لحدوث البدانة، ومن المؤسف أن يعتقد البعض أن المشروب الخالي من السكر "دايت" يحل المشكلة، وهذا الاعتقاد خاطئ؛ إذ إن الوضع مع مشروبات "دايت" أسوأ وأخطر، لكون تناول المشروبات الغازية الدايت يؤدي إلى الإصابة بمتلازمة الأيض بنسبة 30%، وهي عبارة عن اضطراب في عملية التمثيل الغذائي؛ ما يزيد من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، ومنها السكري الذي يتسبب في حدوث تقلبات بالوزن، التي قد تتفاقم إلى مضاعفات خطيرة جدًّا.

ونصح الدكتور "الشريف" الجميع بالوقاية من هشاشة العظام في السن المبكرة بتناول الحليب بشكل يومي؛ لأنه يعتبر المصدر الرئيس للكالسيوم، التعرض للشمس لزيادة إنتاج فيتامين "د" في الجسم الذي يساعد العظام على امتصاص الكالسيوم، وتناول الخضار الورقية الخضراء لكونها مصدرًا جيدًا للكالسيوم وتحتوي أيضًا على الفيتامينات والمعادن الضرورية التي تساعد في امتصاص الكالسيوم مثل البروكلي، اللفت، الكرنب والسبانخ والفاصوليا وغيرها، والحرص على ممارسة الرياضة باستمرار خصوصًا المشي والهرولة، والتقليل من تناول اللحوم الحمراء؛ لأنها تحتوي على الفسفور الذي يحتاج إلى كميات من الكالسيوم يوازيه في الدم، والإقلاع عن التدخين، وتجنب المشروبات الغازية واستبدالها بالعصائر الطازجة، عدم الإفراط في تناول الكافيين، الابتعاد قدر المستطاع عن التوتر والضغوط العصبية؛ لأنها تساعد في إفراز هرمون الكورتيزول الذي يسبب ضرراً بالغاً للعظام.