"الوطني للأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنوّرة

قال: تؤدي إلى تدنٍ للرؤية والحالة تستمر حتى الخامسة مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة المدينة المنوّرة تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها رياحاً سطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظات: بدر ووادي الفرع وينبع.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الخامسة من مساء اليوم.

حالة الطقس الأرصاد المدينة المنورة

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10 فبراير 2021 - 28 جمادى الآخر 1442 08:53 AM

قال: تؤدي إلى تدنٍ للرؤية والحالة تستمر حتى الخامسة مساءً

"الوطني للأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنوّرة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

المدينة المنورة

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة المدينة المنوّرة تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها رياحاً سطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظات: بدر ووادي الفرع وينبع.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الخامسة من مساء اليوم.

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