بعثة الأخضر تغادر إلى "هانوي".. استعدادًا لمواجهة فيتنام

تغادر بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى مدينة "هانوي" عاصمة فيتنام، ظهرغدٍ الجمعة، على متن طائرة خاصة؛ استعدادًا لمواجهة منتخب فيتنام ضمن التصفيات الآسيوية.



وسيواجه الأخضر نظيره الفيتنامي على ملعب ماي دينه الوطني "هانوي"، يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.