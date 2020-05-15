مساعد رئيس بلدية بللحمر يحصل على الماجستير في إدارة الأعمال

منحت جامعة الملك خالد مساعد رئيس بلدية بللحمر محمد بن عامر عبدالوهاب المتحمي درجة الماجستير، من قسم إدارة الأعمال بجامعة الملك خالد، وكان البحث "بعنوان أثر التنوع الثقافي للموارد البشرية في تحقيق الميزة التنافسية في الشركات السعودية".

"سبق" تهنئ "المتحمي" وتتمنى له دوام التقدم والتوفيق في حياته العلمية والعملية.