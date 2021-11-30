"السحيمي" يبحث مع القنصل الأمريكي سبل التطور الصناعي والسياحي بينبع

تم استعرض التسهيلات المقدمة للمستثمرين في المجالات كافة

استعرض محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي مع القنصل العام الأمريكي بجدة الييد فارس أسعد التطور الصناعي والسياحي بمحافظة ينبع والتسهيلات التى تقدم للمستثمرين في المجالات كافة كما ناقش الجانبان عددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.



جاء ذلك خلال استقبال محافظ ينبع بمكتبة اليوم القنصل العام الأمريكي والوفد المرافق له حيث تمت مناقشة المواضيع ذات الإهتمام المشترك.



وتحظى محافظة ينبع خلال هذه الايام باستقبال عدد من رحلات الكروز على متنها عدد من السياح من مختلف الجنسيات في ظل ما يشهده القطاع السياحي بالمملكة من تغيير إلى جانب المشروعات السياحية التى أقيمت بعدد من مناطق المملكة والفعاليات الترفيهية والسياحية.