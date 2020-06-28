الديوان الملكي: وفاة الأمير بندر بن سعد بن محمد بن عبدالعزيز

سيُصلَّى عليه غدًا الاثنين

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

" بيان من الديوان الملكي "

انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير / بندر بن سعد بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل آل سعود، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ يوم غد الأثنين الموافق 8 / 11 / 1441هـ في مدينة الرياض.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.