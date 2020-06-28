الديوان الملكي: وفاة الأمير بندر بن سعد بن محمد بن عبدالعزيز

سيُصلَّى عليه غدًا الاثنين

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
" بيان من الديوان الملكي "
انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير / بندر بن سعد بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل آل سعود، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ يوم غد الأثنين الموافق 8 / 11 / 1441هـ في مدينة الرياض.
تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

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28 يونيو 2020 - 7 ذو القعدة 1441 11:08 PM

سيُصلَّى عليه غدًا الاثنين

الديوان الملكي: وفاة الأمير بندر بن سعد بن محمد بن عبدالعزيز

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
" بيان من الديوان الملكي "
انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير / بندر بن سعد بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل آل سعود، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ يوم غد الأثنين الموافق 8 / 11 / 1441هـ في مدينة الرياض.
تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

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