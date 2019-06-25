تزامناً مع زيارة ولي العهد لـ "كوريا" .. افتتاح "الأسبوع الثقافي السعودي" في سيئول

لتعريف الكوريين ثقافة المملكة عبر فعاليات متنوعة مقامة حتى الثالث من يوليو

انطلقت فعالية الأسبوع الثقافي السعودي، أمس الإثنين، في فندق غراند هيلتون سيئول في سيئول لأول مرة في آسيا، لتعريف الكوريين ثقافة المملكة العربية السعودية عبر فعاليات متنوعة مقامة حتى اليوم الثالث من يوليو القادم.

وفقاً لما ذكره مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (Ithra)؛ الجهة المنظمة للفعالية، فإن "الأسبوع الثقافي السعودي" عبارة عن فعالية ثقافية عتيقة ظلت تُقام في أنحاء العالم من أجل تعريف العالم ثقافة وتاريخ المملكة العربية السعودية سعياً لزيادة التبادل الثقافي مع دول العالم.

وتتكون فعالية الأسبوع الثقافي السعودي من 3 أجنحة تحت عنوان "الورود، الأفلام، الصور والفيديو، حيث إن جناح الورود مزين بأكمله بالورود التي تعد أحد الصادرات الرئيسة للمملكة وفي جناح الأفلام، يمكن للزوّار مشاهدة 3 أفلام سعودية تحتوي على صور المملكة في الماضي والحاضر، وفي جناح الصور والفيديو، تعرض مختلف الصور عن السعودية مع شرح من مرشد فني متخصص.

إضافة إلى ذلك، يقام عديد من الفعاليات للكبار والصغار والرجال والنساء لتجربة ألعاب تقليدية سعودية، ورسم الحناء وتناول القهوة السعودية بالتمر.

كما يقام عرض موسيقي مشترك بين العازفين الكوريين والعازفين السعوديين، وعرض لكتابة الخطوط العربية مع عرض للرقص التقليدي السعودي.

ويمكن لزوّار الأسبوع الثقافي السعودي تجربة عديد من الفعاليات مجاناً، حيث تفتح الفعالية في الساعة العاشرة صباحاً وتستمر حتى السابعة مساءً حتى يوم الثالث من الشهر القادم.

وكانت صحيفة كورية قد كشفت عن الترتيبات الخاصة، والبرنامج المتوقع للزيارة المنتظرة لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، للعاصمة الكورية سيئول.

ووصفت صحيفة "بلس نيوز" الكورية، ولي العهد بـ "سيد كل شيء"؛ نظراً لما يتمتع به من قدرة على اتخاذ القرارات المهمة، وقيادته الإصلاح الاقتصادي في المملكة، وقيادته خطة طموحة لإنهاء اعتماد السعودية على النفط.

وقالت الصحيفة إنه من المنتظر أن يلتقي الأمير محمد بن سلمان، الرئيس الكوري مون جاي إن، في سيئول، قبل أن يتوجّه إلى أوساكا اليابانية؛ لحضور قمة مجموعة العشرين المزمع عقدها في الفترة من 28 إلى 29 يونيو.