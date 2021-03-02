ترقية "العمري" إلى المرتبة الحادية عشر

احتفلت وحدة خدمات المستفيدين بمكتبة الملك سلمان المركزية بجامعة الملك سعود، بترقية رئيس الوحدة سعدي بن سعد العمري إلى المرتبة الحادية عشرة.

جاء الحفل برعاية وتشريف كل من الأستاذ الدكتور منصور بن عبدالله الزامل المشرف العام على عمادة شؤون المكتبات، والدكتور عبدالله بن حمود المقرن وكيل العمادة وفهد بن محمد الداود المدير الفني للمكتبة.

وتمنى منسوبو المكتبة للعمري التوفيق في منصبه الجديد.