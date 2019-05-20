"المطلق": إمامة المرأة لزوجها في صلاة التطوع بالمنزل لا بأس بها

قال: أجازها "الحنابلة" والرسول أذن لأم ورقة أن تؤم أهل دارها

قال عضو هيئة كِبار العلماء المستشار في الديوان الملكي، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق؛ إنه لا بأس في إمامة المرأة لزوجها وصلاتها به في صلاة التطوع في المنزل، مشيراً في هذا الصدد إلى إذن الرسول -صلى الله عليه وسلم- لأم ورقة أن تؤم أهل دارها، وبأنه عند "الحنابلة" يجوز هذا في التراويح وهي من مفردات المذهب الحنبلي، لكنه مذهب ضعيف.

وفي التفاصيل، أجاب المطلق؛ عن سؤال ببرنامج "ينابيع الفتوى" على إذاعة "نداء الإسلام"، حول حكم إمامة المرأة لزوجها في البيت وصلاتها به في النافلة والتطوع؛ لكونها حافظة وتتقن تلاوة القرآن، بقوله: "ما دام أنها صلاة تطوع وفي البيت وزوجتك أنت، فإن أخذت بهذا فحسن".

وأضاف "إذا كانت إمامة المرأة لزوجها في صلاة التطوع، فلك أن تأخذ برأي (الحنابلة)، وأذن الرسول -صلى الله عليه وسلم- لأم ورقة أن تؤم أهل دارها".