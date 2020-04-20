أسعار النفط تنخفض بنسبة 2.64%

استقر خام برنت العالمي عند 27.34 دولارًا

تراجع سعر برميل نفط خام القياس العالمي (برنت) للعقود الآجلة صباح اليوم بنسبة 2.64% ليستقر عند 27.34 دولارًا أمريكيًّا.

وانخفض سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة بنسبة 19.49%؛ ليستقر عند 14.71 دولارًا أمريكيًّا.