أسعار النفط تنخفض بنسبة 2.64%

تراجع سعر برميل نفط خام القياس العالمي (برنت) للعقود الآجلة صباح اليوم بنسبة 2.64% ليستقر عند 27.34 دولارًا أمريكيًّا.
وانخفض سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة بنسبة 19.49%؛ ليستقر عند 14.71 دولارًا أمريكيًّا.النفط أسعار النفط
استقر خام برنت العالمي عند 27.34 دولارًا
تراجع سعر برميل نفط خام القياس العالمي (برنت) للعقود الآجلة صباح اليوم بنسبة 2.64% ليستقر عند 27.34 دولارًا أمريكيًّا.
وانخفض سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة بنسبة 19.49%؛ ليستقر عند 14.71 دولارًا أمريكيًّا.