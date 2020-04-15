للمرة الأولى.. ماليزيا: تراجع الإصابة الجديدة بـ"كورونا" إلى أقل من 100

بلغت 85 حالة اليوم.. والإجمالي وصل إلى 5072

تراجعت حالات الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد في ماليزيا اليوم إلى أقل من 100 حالة للمرة الأولى منذ 14 مارس.

وقالت وزارة الصحة الماليزية: إن عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة اليوم 85 حالة، مما يرفع إجمالي الحالات في ماليزيا إلى 5072.