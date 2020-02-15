تكريم الشيخ "اليحيى" بمناسبة تقاعده

كرّم منسوبو المعهد العلمي في شقراء، زميلهم الشيخ عبدالعزيز بن عبدالرحمن اليحيى مدرس العلوم الشرعية، بمناسبة تقاعده بعد أكثر من ٣٥ عامًا قضاها في التدريس في المعاهد العلمية داخل وخارج المملكة.



وبهذه المناسبة التي حضرها منسوبو المعهد القدامى، ألقى الشيخ اليحيى كلمة، شكر فيها الجميع على حفاوة التكريم، كما عبّر عن امتنانه لهم على هذه اللفتة الجميلة والبادرة الطيبة.