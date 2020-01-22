"أخضر 23" يطمح لإسقاط أوزباكستان والعبور لأولمبياد طوكيو

يسعى لإعادة إنجاز غاب منذ 24 عامًا

يسعى المنتخب السعودي لكرة القدم إلى بلوغ المباراة النهائية عندما يواجه منتخب أوزبكستان اليوم الأربعاء عند الساعة الـ1:15 ظُهرًا بتوقيت السعودية على ملعب راجامانغالا في بانكوك، ضمن الدور نصف النهائي من بطولة آسيا تحت 23 عامًا 2020 في تايلاند.

وتُقام المباراة النهائية يوم الأحد المقبل، على أن تقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع يوم السبت.

وسيكون الأخضر أمام فرصة ذهبية للتأهل لأولمبياد طوكيو 2020 في حال تحقيق الفوز على أوزبكستان؛ ليضع حدًّا لغيابه عن البطولة العالمية لمدة 24 عامًا، وتحديدًا منذ نسخة 1996.

وقد يعتمد مدرب الأخضر سعد الشهري على عناصر عدة، أبرزها: محمد اليامي، سعود عبدالحميد، حسان تمبكتي، خالد الدبيش، علي الحسن، سامي النجعي، خالد الغنام، أيمن الخليف، مختار علي وعبدالله الحمدان.

وكان منتخب الأخضر قد تصدر في الدور الأول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط؛ إذ فاز على اليابان 2 – 1، وتعادل مع قطر 0-0، وفاز على سوريا 1 - 0، ثم تغلب في ربع النهائي على تايلاند المضيفة 1 – 0. فيما حصل المنتخب الأوزبكي على المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط بعدما تعادل مع إيران 1-1، وفاز على الصين 2-0، ثم خسارته أمام كوريا الجنوبية 1 - 2، وفوزه في ربع النهائي على الإمارات 5 - 1.

ويتأهل أصحاب المراكز الـ3 الأولى في كأس آسيا 2020 إلى أولمبياد طوكيو 2020. فيما ضمن المنتخب الياباني المشاركة في البطولة باعتباره صاحب الضيافة.

وشارك في البطولة 16 منتخبًا، تم تقسيمها على أربع مجموعات، وتأهل أول فريقين في كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.