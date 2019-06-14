"مدني الخبر" يباشر حادثة اشتعال لحظي داخل شقة سكنية

نتج عن تسرب الغاز.. وأدى لإصابة شخصين تم نقلهما للمستشفى

باشرت طواقم الدفاع المدني في محافظة الخبر، حادثة اشتعال لحظي بشقة في مبنى نتيجة تسرب الغاز نتج عنه إصابة شخصين.

وقالت مديرية الدفاع المدني في المحافظة، إنه جرى مباشرة حادثة الاشتعال اللحظي داخل الشقة، ونقل مصابين اثنين للمستشفى عن طريق الهلال الأحمر.