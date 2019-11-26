"حوذان" إلى رتبة مقدم بشرطة الرياض

صدر الأمر الملكي الكريم بترقية الرائد ماجد بن يحيى حوذان، أحد منسوبي شرطة منطقة الرياض إلى رتبة "مقدم".

وعبّر "حوذان" عن شكره وتقديره لولاة الأمر على الثقة الغالية، مؤكدًا أن هذه الترقية ستكون حافزًا له لبذل المزيد من العطاء والتفاني في خدمة الدين، ثم المليك والوطن.