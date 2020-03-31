مبادرات نوعية تنفذها "صحة القنفذة" لخدمة المرضى والمراجعين

تماشياً مع الإجراءات الاحترازية المتخذة لمنع انتشار فيروس كورونا

تواصل "صحة القنفذة" تنفيذ عدد من المبادرات النوعية لخدمة المرضى والمراجعين لمستشفيات المحافظة، دون الحاجة إلى مراجعة العيادات والمراكز الطبية، وذلك تماشياً مع الإجراءات الاحترازية المتخذة لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في المحافظة.

وقالت "صحة القنفذة": هذه المبادرات النوعية تشمل إيصال الدواء لمرضى الأمراض المزمنة، وكذلك تجهيز الأدوية قبل حضور المريض للمستشفيات من خلال الاتصال قبل الحضور وأيضاً إيصالها من قِبل بعض المستشفيات.

وأضافت: تمت مبادرات من الطب المنزلي، شملت التواصل مع المرضى هاتفياً وخدمتهم وتوعيتهم وتثقيفهم وذويهم، إضافة إلى تقديم خدمات الكشف البصري للمرضى والمرافقين لهم وتوزيع كمامات وقفازات.

وأردفت: تم تخصيص رقم للاتصال المرئي للمنوّمين بمستشفى القنفذة العام، إضافةً إلى تنفيذ تدريب مستمر لجميع الممارسين الصحيين على الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، إلى جانب توزيع خمسة آلاف منشور توعوي بالمحال التجارية والجهات الحكومية.

وبيّنت "صحة القنفذة" أن إدارة الالتزام قامت بعدة جولات على المنشآت الصحية والتأكيد على تطبيق الإجراءات الوقائية، لافتةً إلى أن تلك المبادرات تأتي ضمن التدابير والاجراءات الوقائية التي تتبعها صحة المنطقة لمنع انتشار فيروس كورونا.