شفاء 505 حالات من فيروس كورونا في الكويت

إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 32.809 حالات

سجلت الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية، 505 حالات شفاء من فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت وزارة الصحة الكويتية اليوم، أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 32.809 حالات؛ مؤكدةً تماثل تلك الحالات للشفاء، بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.