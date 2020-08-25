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قال: متوقع رياح من متوسطة لقوية على مناطق مكة والمدينة والكويت والإمارات

"الماطرة بدأت بالضعف ومؤشرات جيدة قادمة.. الحصيني: هنا هطولات الثلاثاء

توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات"، عبدالعزيز الحصيني، هطولات مطرية تشهدها عدة مناطق اليوم.

وقال عبر حسابه في "تويتر": الحالة المطرية بدأت بالضعف؛ لكن هناك مؤشرات جيدة للأيام القادمة.

وأضاف: اليوم الثلاثاء 6/ 1/ 1442هـ متوقع أمطار من خفيفة لمتوسطة بإذن الله، على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير والباحة واليمن وعمان وجنوب الإمارات.

وتابع: متوقع اليوم الثلاثاء رياح من متوسطة لقوية على مناطق مكة والمدينة والكويت والإمارات.