"بر صامطة" يطلع المحافظ على برامجه وخططه المستقبلية

اطلع وفد من جمعية البر الخيرية بصامطة، محافظ صامطة، أحمد بن عبدالله زعلة، على آخر المستجدات المتعلقة بالجمعية وأنشطتها وبرامجها، والخطط المستقبلية للعام الجديد.



واستمع الوفد -خلال زيارته- إلى توجيهات المحافظ، الهادفة إلى تعزيز خدمة المستفيدين من الجمعية وأبناء المحافظة والمراكز التابعة لها.



وضم وفد الجمعية رئيس المجلس الشيخ، عبدالله سهلي، وأعضاء من مجلس الإدارة، مع الكادر الوظيفي، ورئيس الفريق التطوعي (بصمتنا سعادة)، عهد مباركي.