تجربة الأذان والواقع الافتراضي لغزوة بدر تستقطبان الزوّار بالمدينة المنورة

في فعالية "بلال التفاعلية"

حظيت فعالية "تجربة بلال التفاعلية" التي تنظمها الهيئة العامة للترفيه ضمن فعاليات موسم رمضان في المدينة المنورة بحضور لافت من سكان مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم وضيوفها في أجواء مستوحاة من فيلم "بلال" الذي يستعرض قصة الصحابي الجليل بلال بن رباح رضي الله عنه.

وتضم الفعالية 21 ركنًا متنوعًا تحت إشراف أكثر من 50 منظمًا ومنظمة، كما تشمل عدة أركان مخصصة للأطفال منها ركن الأعمال الفنية التي تدرب الأطفال على المهارات الفنية المختلفة، إلى جانب خيمة الضيافة الرمضانية وخمس عربات من الأطعمة، ومعرض سوق التراث القديم الذي يضم مجموعة من الهدايا التذكارية.

وتتضمن الفعالية عروضًا ثلاثية الأبعاد تبرز قصة حياة الصحابي الجليل بلال بن رباح رضي الله عنه.

كما تتخلل الفعالية عدد من الأنشطة الترفيهية والثقافية المتنوعة التي أسهمت في تقديم عرض سيرة الصحابي الجليل بشكلٍ محترف وبطرق عصرية تعتمد على التقنيات الترفيهية والتعليمية الحديثة التي تضفي أجواء متنوعة من البهجة للعائلات وأطفالهم.

وأتاحت الفعالية للزوار تجربة الأذان التي عكست أجواء تنافسية بين المشاركين، وكذلك عرض الظل المتحرك، في حين شهد عرض الفيلم القصير ولعبة الواقع الافتراضي للأطفال حضورًا كثيفًا من مختلف الفئات، وتمنح الفعالية أبعادًا متنوعة من الفقرات الترفيهية التي تلائم مختلف فئات الزوار في وجهة واحدة.