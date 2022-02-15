غداً.. "الفيصل" يزور محافظات الليث والقنفذة وأضم والعرضيات

يستعرض خلالها المشروعات المنجزة والجاري تنفيذها والمستقبلية

يواصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرّمة الأمير خالد الفيصل، غداً الأربعاء، جولاته التفقدية على محافظات المنطقة، حيث يزور محافظات: الليث والقنفذة وأضم والعرضيات، ويلتقي الأهالي ويستمع إلى مطالبهم.

ويستعرض الفيصل ويدشّن ويضع حجر الأساس لعدد من المشاريع التنموية، برفقة مديري عموم الإدارات الحكومية في المنطقة؛ بهدف تعزيز التواصل المباشر بين مسؤولي الإدارات وأهالي المحافظات.

ويترأس أمير منطقة مكة المكرّمة، اجتماعات يتخللها استعراض المشروعات المنجزة والجاري تنفيذها والمستقبلية، كما تتم مناقشة سبل وآليات تسريع وتيرة الأعمال في المشروعات المتأخرة.

وكان الفيصل قد زار الأحد الماضي، محافظات: رابغ وخليص والكامل بعد انقطاعٍ دام سنتين بسبب جائحة كورونا ودشّن مشاريع والتقى عدداً من مواطني تلك المحافظات.