مساهمو البنك الأهلي ومجموعة سامبا يصوّتون لصالح إتمام الاندماج

سيسهم في تحقيق قيمة كبيرة لكافة المعنيين من مساهمين وعملاء وموظفين

أعلن البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية اليوم، عن تصويت مساهمي البنكين، بالموافقة على عملية الاندماج التاريخية؛ بهدف تأسيس عملاق مصرفي وطني وقوة مالية إقليمية.

وسيُطلق على البنك الجديد اسم "البنك الأهلي السعودي" ومن المخطط أن يبدأ البنك عملياته تحت الهيكل التنظيمي والاسم الجديد بتاريخ 1 أبريل 2021م.

وجاء تصويت المساهمين بعد اكتمال النصاب النظامي خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية لكل من البنكين بتاريخ 1 مارس 2021م، حيث صوّت مساهمو البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية بأغلبية كبيرة بالموافقة على اندماج البنكين.

ويأتي تصويت المساهمين بعد الحصول على جميع الموافقات التنظيمية اللازمة، بما في ذلك الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي، وعدم ممانعة الهيئة العامة للمنافسة، وموافقة هيئة السوق المالية، بالإضافة إلى موافقة السوق المالية السعودية (تداول).

وسيسهم الاندماج في تحقيق قيمة كبيرة لكافة المعنيين من مساهمين وعملاء وموظفين، فضلاً عن تعزيز إسهام القطاع المصرفي في دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.

وسيتمتع البنك الجديد بإمكانات أكبر لتسهيل التجارة وتعزيز التدفقات النقدية من وإلى المملكة عبر الأسواق الإقليمية والعالمية، وسيتمتع البنك الأهلي السعودي بحصة سوقية تبلغ 30 ٪ تقريبًا وفق جميع المؤشرات الاقتصادية، كما سيوفر توحيد أعمال البنكين نطاق أعمال أوسع، ومشاركة أكبر لأفضل الممارسات في المجال، وتنمية غير محدودة للكفاءات والمواهب الوطنية.

وقدّم رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي التجاري سعيد بن محمد الغامدي شكره لمساهمي البنك الأهلي التجاري على دعمهم المتواصل؛ مبينًا أن نتائج تصويت اجتماع الجمعية العامة غير العادية تعكس مدى جاذبية الفوائد والمزايا التي سيقدمها اندماج البنكين؛ إذ سيحقق البنك الأهلي السعودي قيمة كبيرة للمساهمين والعملاء والموظفين وللمملكة ككل، مفيدًا بأنه بفضل المكانة المالية للبنك الجديد وقدراته التمويلية، سيرتقي البنك بالقطاع المصرفي السعودي إلى آفاق جديدة تحت مظلة رؤية المملكة 2030.

بدوره، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية عمار بن عبدالواحد الخضيري: "يعكس تصويت مساهمي مجموعة سامبا المالية بالموافقة على عملية الاندماج، ثقتهم بالأهداف الاستراتيجية والتجارية للاندماج، وأود أن أتوجه بالشكر لمساهمي سامبا على دعمهم الراسخ، وتمثل هذه الخطوة علامة فارقة في تاريخ القطاع المصرفي السعودي، وسيكون البنك الأهلي السعودي بنكًا للجميع وسيتيح فرصًا كبيرة وواعدة بفضل مركزه المالي القوي، وأتطلع إلى المرحلة المقبلة من قصة الاندماج هذه ونحن على أتم استعداد لإطلاق البنك الأهلي السعودي".

وسيستفيد البنك الأهلي السعودي من ريادة البنكين في مجال الخدمات المصرفية للأفراد ومكانته كأكبر مموّل مؤسسي، مدعومًا بميزانية قوية ونموذج أعمال متوازن ذي مستوى عالمي وسيولة كبيرة تعزز من قدرته التنافسية على الصعيدين المحلي والإقليمي.

وسيتمتع البنك الأهلي السعودي بقيادة فريق متمرّس ذي خبرة كبيرة في المجال بما من شأنه تحقيق الأهداف الاستراتيجية للبنك الجديد، وسيتضمن الهيكل الإداري الجديد المناصب الرئيسية التالية: رئيس مجلس الإدارة عمار بن عبدالواحد الخضيري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة سعيد بن محمد الغامدي.

وحصل البنك الأهلي التجاري على موافقة هيئة السوق المالية لزيادة رأس ماله من 30 مليار ريال سعودي إلى 44.78 مليار ريال سعودي لإصدار أسهم جديدة لمساهمي مجموعة سامبا المالية بناءً على معامل مبادلة قدره 0.739 من أسهم البنك الأهلي التجاري العادية لكل سهم من أسهم مجموعة سامبا المالية العادية عند إتمام عملية الاندماج.

وبتاريخ إتمام الاندماج، سيتم إلغاء إدراج أسهم مجموعة سامبا المالية من السوق المالية السعودية (تداول)، وسيتم نقل جميع أصولها والتزاماتها إلى البنك الأهلي السعودي.