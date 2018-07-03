كراني: الحرارة تتخطى الـ 50 درجة تحت أشعة الشمس اليوم

طالب بعدم التعرُّض لأشعتها فترة طويلة من 12 ظهراً إلى 4 عصراً

تَوَقّع خبير الطقس حسن كراني؛ إمكانية تسجيل الحرارة درجة 50 مئوية في الظل؛ موضحاً أن العظمى المتوقعة هذا اليوم ستكون ما بين (46 - 49 مئوية) في المشاعر المقدّسة وينبع والدمام وحفر الباطن والأحساء والخُبر والهفوف، ومن البديهي أن تتخطى الـ 50 وبشكل ملموس تحت أشعة الشمس.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": الرجاء عدم التعرُّض لأشعة الشمس لفترة طويلة من 12 ظهراً إلى 4 عصراً.