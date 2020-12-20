الملك سلمان للإغاثة يوزع 396 حقيبة شتوية في  شترال الباكستانية

ضمن مشروع توزيع الكسوة الشتوية 2020م لدعم الفئات الأكثر احتياجًا

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 396 حقيبة شتوية بمنطقة شترال التابعة لإقليم خيبر بختون خوا بجمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 2,376 فرداً.
يأتي ذلك ضمن مشروع توزيع الكسوة الشتوية 2020م لدعم الفئات الأكثر احتياجًا في باكستان.

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

0

20 ديسمبر 2020 - 5 جمادى الأول 1442 03:49 PM

ضمن مشروع توزيع الكسوة الشتوية 2020م لدعم الفئات الأكثر احتياجًا

الملك سلمان للإغاثة يوزع 396 حقيبة شتوية في  شترال الباكستانية

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

0 113

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 396 حقيبة شتوية بمنطقة شترال التابعة لإقليم خيبر بختون خوا بجمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 2,376 فرداً.
يأتي ذلك ضمن مشروع توزيع الكسوة الشتوية 2020م لدعم الفئات الأكثر احتياجًا في باكستان.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020