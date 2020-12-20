الملك سلمان للإغاثة يوزع 396 حقيبة شتوية في شترال الباكستانية

ضمن مشروع توزيع الكسوة الشتوية 2020م لدعم الفئات الأكثر احتياجًا

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 396 حقيبة شتوية بمنطقة شترال التابعة لإقليم خيبر بختون خوا بجمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 2,376 فرداً.

يأتي ذلك ضمن مشروع توزيع الكسوة الشتوية 2020م لدعم الفئات الأكثر احتياجًا في باكستان.