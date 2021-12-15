الهلال يجدد علاقته مع سالم الدوسري "أفضل لاعب في آسيا".. حتى 2025

أعلن نادي الهلال، اليوم الأربعاء، عن تجديد عقد لاعب الفريق الأول لكرة القدم "الدولي" سالم الدوسري حتى 2025م.

وسعت الإدارة الهلالية لتجديد عقد أفضل لاعب في آسيا 2021، قبل دخوله الفترة الحرة التي تسمح للاعب بالتفاوض مع الأندية الراغبة في خدماته، دون موافقة ناديه.

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15 ديسمبر 2021 - 11 جمادى الأول 1443 04:47 PM

الهلال يجدد علاقته مع سالم الدوسري "أفضل لاعب في آسيا".. حتى 2025

أحمد سرور

الرياض

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أعلن نادي الهلال، اليوم الأربعاء، عن تجديد عقد لاعب الفريق الأول لكرة القدم "الدولي" سالم الدوسري حتى 2025م.

وسعت الإدارة الهلالية لتجديد عقد أفضل لاعب في آسيا 2021، قبل دخوله الفترة الحرة التي تسمح للاعب بالتفاوض مع الأندية الراغبة في خدماته، دون موافقة ناديه.

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