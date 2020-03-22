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تستمر 14 يومًا للكشف على منسوبي ومنسوبات القوة الخاصة لأمن الطرق

شاهد.. فرق طبية ميدانية على مداخل مكة للتوعية بـ"كورونا"

أعدت إدارة الخدمات الطبية بالأمن العام، ممثلة بالمركز الصحي بالحرم المكي الشريف، فرقًا طبية ميدانية على مراكز الضبط الأمني لمنافذ الدخول العاصمة المقدسة؛ للكشف الطبي الميداني على منسوبي ومنسوبات القوة الخاصة لأمن الطرق؛ للوقاية من فيروس كورونا المستجد COVID-19



وقامت الفرق الطبية الميدانية من المركز الصحي بالحرم المكي الشريف بالتوعية الصحية والتثقيف الطبي للمنسوبين بأهمية الوقاية من عدوى فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال غسيل اليدين والتعقيم وتجنب لمس الوجة قدر الإمكان.



وتستمر الحملة الوقائية بالفرق الطبية الميدانية لمدة 14 يومًا برعاية مدير الأمن العام الفريق أول ركن، خالد قرار.