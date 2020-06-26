"مدني الباحة" يحذّر من تقلبات جوية تستمر حتى 7 مساء

الأرصاد" تنبّه من سحب ممطرة على عدة محافظات

جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهاتها للجميع، بضرورة توخي الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول.

جاء ذلك بعدما نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من سحب رعدية ممطرة تُصحَب برياح نشطة سطحية على منطقة الباحة.

وتشمل الحالة مدينة الباحة، ومحافظة: (الحجرة، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن والأجزاء المجاورة لها)، وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

الباحة أمطار حالة الطقس

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26 يونيو 2020 - 5 ذو القعدة 1441 02:45 PM

الأرصاد" تنبّه من سحب ممطرة على عدة محافظات

"مدني الباحة" يحذّر من تقلبات جوية تستمر حتى 7 مساء

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الباحة

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جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهاتها للجميع، بضرورة توخي الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول.

جاء ذلك بعدما نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من سحب رعدية ممطرة تُصحَب برياح نشطة سطحية على منطقة الباحة.

وتشمل الحالة مدينة الباحة، ومحافظة: (الحجرة، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن والأجزاء المجاورة لها)، وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

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