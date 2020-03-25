القبض على مصوِّر الآليات الأمنية أثناء أداء مهامها بتطبيق منع التجوُّل في حفر الباطن

جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، أنه بالإشارة إلى المقطع المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر من خلاله تجول شخصٍ أثناء فترة المنع بمحافظة حفر الباطن، والتقليل من دور رجال الأمن، وتصوير الآليات الأمنية أثناء أداء مهامها بتطبيق منع التجول في أحد الطرق العامة، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية -بفضل من الله- عن تحديد هويته والقبض عليه وهو مواطن بالعقد الثالث من العمر، وقد جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه .

حفر الباطن شرطة الشرقية المتحدث الإعلامي لشرطة الشرقية فيروس كورونا الجديد منع التجول

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25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441 10:43 PM

جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه

القبض على مصوِّر الآليات الأمنية أثناء أداء مهامها بتطبيق منع التجوُّل في حفر الباطن

وكالة الأنباء السعودية (واس)

حفر الباطن

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صرح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، أنه بالإشارة إلى المقطع المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر من خلاله تجول شخصٍ أثناء فترة المنع بمحافظة حفر الباطن، والتقليل من دور رجال الأمن، وتصوير الآليات الأمنية أثناء أداء مهامها بتطبيق منع التجول في أحد الطرق العامة، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية -بفضل من الله- عن تحديد هويته والقبض عليه وهو مواطن بالعقد الثالث من العمر، وقد جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه .

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