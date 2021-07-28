المدينة المنورة.. إحالة قائد شاحنة سار عكس الاتجاه للهيئة المرورية

لتطبيق العقوبات المقررة نظامًا.. استجابة لبلاغ مقدّم لـ"المرور"

أكد المرور السعودي، اليوم، إحالة قائد شاحنة تسير في عكس الاتجاه في المدينة المنورة، إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

وكان "المرور" قد تلقى بلاغًا بخصوص الواقعة تضمن أن قائد الشاحنة كان يسير في شارع قباء متجهًا للجنوب بعد تقاطع طريق الملك عبدالله.