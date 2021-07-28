المدينة المنورة.. إحالة قائد شاحنة سار عكس الاتجاه للهيئة المرورية

لتطبيق العقوبات المقررة نظامًا.. استجابة لبلاغ مقدّم لـ"المرور"

أكد المرور السعودي، اليوم، إحالة قائد شاحنة تسير في عكس الاتجاه في المدينة المنورة، إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

وكان "المرور" قد تلقى بلاغًا بخصوص الواقعة تضمن أن قائد الشاحنة كان يسير في شارع قباء متجهًا للجنوب بعد تقاطع طريق الملك عبدالله.

0

28 يوليو 2021 - 18 ذو الحجة 1442 02:15 PM

لتطبيق العقوبات المقررة نظامًا.. استجابة لبلاغ مقدّم لـ"المرور"

المدينة المنورة.. إحالة قائد شاحنة سار عكس الاتجاه للهيئة المرورية

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

1 308

أكد المرور السعودي، اليوم، إحالة قائد شاحنة تسير في عكس الاتجاه في المدينة المنورة، إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

وكان "المرور" قد تلقى بلاغًا بخصوص الواقعة تضمن أن قائد الشاحنة كان يسير في شارع قباء متجهًا للجنوب بعد تقاطع طريق الملك عبدالله.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021