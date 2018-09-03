أمير الجوف يستقبل "سفراء الأمل" بقيادة "العلي"

شدد على أهمية إشراك الشباب في العملية التنموية

استقبل أمير منطقة الجوف بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، بمكتبه في ديوان الإمارة اليوم، فريق "سفراء الأمل" بالجوف بقيادة الشاب محمد بن خليل العلي.

واستمع أمير منطقة الجوف إلى نبذة عن البرنامج التابع لمجموعة MBC الأمل، والهادف إلى تنمية مهارات الشباب من خلال تنفيذ مشاريع تطوعية وانمائية في المنطقة، من خلال التركيز على أهداف التنمية المستدامة.

ورحّب أمير المنطقة بهذه الفكرة، مؤكداً على أهمية إشراك الشباب في العملية التنموية والتي تتماشى مع رؤية المملكة 2030.

وتطلع إلى طرح المبادرات التي تصبّ في صالح صقل مواهب الشباب وقدراتهم الإبداعية في مجتمعاته.

ويضمّ الفريق محمد بن خليل العلي وهداج بن عبدالمحسن الكريع وريم بنت الأدهم الرويلي ومها بنت الأدهم الرويلي ومنار بن تويجر الرويلي.