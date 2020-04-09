بالصورة: مصر.. "الأوقاف" تعلن عن إنتاج قناع جديد للوقاية من كورونا

يغطي الوجه بالكامل ويمكن غسله

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية عن إنتاج قناع جديد للوقاية من فيروس كورونا، يغطي الوجه بالكامل ويمكن غسله.
وأشارت الأوقاف المصرية إلى أن القناع شفاف يغطي الوجه بالكامل لحمايته من أي رذاذ متطاير جراء العطس أو السعال، ويتميز بإمكانية استخدامه أكثر من مرة، حيث يمكن غسله بالماء والصابون بعد كل استخدام.

فيروس كورونا الجديد

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09 إبريل 2020 - 16 شعبان 1441 06:52 PM

يغطي الوجه بالكامل ويمكن غسله

بالصورة: مصر.. "الأوقاف" تعلن عن إنتاج قناع جديد للوقاية من كورونا

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلنت وزارة الأوقاف المصرية عن إنتاج قناع جديد للوقاية من فيروس كورونا، يغطي الوجه بالكامل ويمكن غسله.
وأشارت الأوقاف المصرية إلى أن القناع شفاف يغطي الوجه بالكامل لحمايته من أي رذاذ متطاير جراء العطس أو السعال، ويتميز بإمكانية استخدامه أكثر من مرة، حيث يمكن غسله بالماء والصابون بعد كل استخدام.

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